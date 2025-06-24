В ГСЧС объяснили, почему правило "двух стен" больше не спасает во время атак и как действовать

Ракетная опасность / © ТСН.ua

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В течение первых лет полномасштабного вторжения в Украину одной из базовых рекомендаций для гражданского населения было так называемое «правило двух стен». Оно предусматривало, что во время воздушной тревоги следует прятаться в помещении, удаленном от внешних стен и окон минимум на две капитальные перегородки.

Об этом пишет РБК-Украина.

Такой подход позволял избежать обломков и уменьшить риск травмирования при взрывной волне. Однако сегодня эксперты единодушно утверждают: это правило больше не гарантирует безопасности.

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Новые угрозы — новая реальность

Изменения в характере боевых действий и появление новейшего вооружения с высокой точностью поражения значительно снизили эффективность старых советов. Современное оружие, включая ударные дроны-камикадзе, кассетные боеприпасы и авиационные ракеты, обладает мощностью, способной разрушить не только несколько стен, но и целые подъезды многоэтажек.

По словам представителя ГСЧС Киева Павла Петрова, раньше правило «двух стен» действительно могло спасти жизнь — особенно при артиллерийских обстрелах или ракетах с относительно неточным наведением. Но сейчас ситуация кардинально изменилась.

«Мы сталкиваемся с высокоточным вооружением. Ударные беспилотники не просто появляются чаще, они оснащены мощными боевыми частями. При прямом попадании „шахеда“ в дом помещение может выгореть за несколько минут, а температура настолько высока, что пожар трудно потушить», — отметил Петров.

Панельные дома — зона особого риска

Тип конструкции здания играет ключевую роль в шансах выжить во время атаки. Наиболее уязвимыми считаются панельные дома — при ракетном ударе они буквально «складываются», словно карточный домик, мгновенно поглощая все, что внутри. Монолитные конструкции являются более устойчивыми, но даже они не дают полной гарантии безопасности при прямом попадании.

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В случаях обстрелов жилых кварталов часто фиксируются обвалы целых секций домов — с коридорами, ваннами и даже подвалами. Распространен и вариант, когда кассетные боеприпасы падают на большую территорию одновременно, и никакие «две стены» не спасают, если попадание происходит прямо в крышу.

Прятаться в ванной — ошибочная стратегия

Пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий предостерегает: пребывание в квартире, даже далеко от окон, уже нельзя считать безопасным вариантом.

«После обстрела в Соломенском районе Киева мы увидели, что целое крыло многоэтажки просто разрушено. При такой силе удара не спасает ни ванная, ни коридор, ни подвал — все оказывается под завалами», — отмечает Хорунжий.

Во время атаки возможны и вторичные опасности — пожары, отравление угарным газом, обвалы конструкций, обломки. Если вы находитесь в «глухом» помещении без окон и вентиляции, риск погибнуть от задымления или перекрытия выхода значительно возрастает.

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Что делать вместо «двух стен»

Специалисты по чрезвычайным ситуациям рекомендуют заранее продумать безопасный маршрут до ближайшего укрытия. Лучшими вариантами являются:

Специальные укрытия — бомбоубежища, защитные сооружения.

Подземные паркинги, переходы, метро — объекты двойного назначения.

Внутренние лестничные клетки — особенно в монолитных или новостройках.

Также стоит собрать «тревожный чемоданчик», в который входят документы, питьевая вода, лекарства, еда длительного хранения и другие вещи первой необходимости.

За городом — тоже вариант

Если сигнал тревоги застает вас на открытой местности, инструкторы по тактической медицине советуют немедленно лечь на землю. Это в разы снижает шансы быть пораженным обломками. Еще лучше — спрятаться в естественные углубления, овраги, канавы или за бетонные конструкции. Даже парк или лес может быть безопаснее, чем квартира в многоэтажке.

«Когда ложишься на землю, вероятность ранения обломками уменьшается до 10%. Стоя — это почти 100%», — говорит инструктор Игорь Молодан.

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В условиях новой, высокотехнологичной войны, старые советы теряют актуальность. Надежда на «две стены» может стать фатальной. Своевременный переход в укрытие — это не перестраховка, а реальная возможность сохранить жизнь.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Запорожье бытовой спор между двумя людьми в бомбоубежище завершился убийством. 47-летняя женщина смертельно ранила 42-летнего бездомного, нанеся ему удар ножом в живот.