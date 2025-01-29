В ГСЧС опубликовали фото последствий удара по Николаеву

Вечером, 28 января в Николаеве раздался мощный взрыв, в результате которого погибли два человека.

В ГСЧС опубликовали фото последствий удара.

Спасатели сообщили, что был нанесен удар по одному из предприятий пищевой промышленности областного центра.

"Тела погибших из-под завалов деблокировали спасатели. Частично разрушено здание цеха и повреждено админздание предприятия", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ГСЧС заявили, что на месте работали сотрудники полиции, экстренные и коммунальные службы.

Ракетный удар по Николаеву/Фото: ГСЧС

Ракетный удар по Николаеву/Фото: ГСЧС

Ракетный удар по Николаеву/Фото: ГСЧС

Ракетный удар по Николаеву/Фото: ГСЧС

Ранее сообщалось, что за последнюю неделю Украина подверглась сотням российских атак различными типами оружия.

Мы ранее информировали, что в Запорожской области, в поселке Степногорск, российские войска совершили обстрел, в результате чего пострадали 4 человека.

Читайте также: