В ГСЧС опубликовали фото последствий удара по Николаеву

Тела погибших из-под завалов деблокировали спасатели.
Вечером, 28 января в Николаеве раздался мощный взрыв, в результате которого погибли два человека.
В ГСЧС опубликовали фото последствий удара.
Спасатели сообщили, что был нанесен удар по одному из предприятий пищевой промышленности областного центра.
"Тела погибших из-под завалов деблокировали спасатели. Частично разрушено здание цеха и повреждено админздание предприятия", — говорится в сообщении.
Кроме того, в ГСЧС заявили, что на месте работали сотрудники полиции, экстренные и коммунальные службы.
Ранее сообщалось, что за последнюю неделю Украина подверглась сотням российских атак различными типами оружия.
Мы ранее информировали, что в Запорожской области, в поселке Степногорск, российские войска совершили обстрел, в результате чего пострадали 4 человека.
Читайте также: