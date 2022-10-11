В ГСЧС озвучили потери и масштабы разрушений в Украине в результате массированной ракетной атаки РФ 10 октября

РФ нанесла удары по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 регионах Украины.

В результате масштабной атаки РФ в Украине разрушениям подверглись объекты критической и гражданской инфраструктуры. На местах "прилетов" возникло более 30 пожаров, ликвидированных спасателями.

Обновленные данные по разрушениям и человеческим потерям в результате ракетных обстрелов 10 октября, обнародовали в ГСЧС Украины.

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По информации спасателей, остается обесточенным 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

"ГСЧС для обеспечения электроснабжения привлечено 22 электростанции, в том числе 15 для учреждений здравоохранения в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также 7 электростанций для объектов критической инфраструктуры. По информации энергетиков, возобновлено электроснабжение до 3 тыс. 571 населенных пунктов в Полтавской, Сумской, Тернопольской, Львовской, Киевской и Хмельницкой областях", – говорится в сообщении.

ГСЧС Украины

Пожары на месте "прилетов" тушили более тысячи спасателей и около 120 единиц техники ГСЧС.

По предварительным данным, погибли 19 человек, еще 105 были травмированы.

Напомним, что вчера, 10 октября, российские оккупанты нанесли массированный ракетный обстрел по городам Украины. Через несколько часов оккупанты выпустили 83 ракеты, 43 из них удалось сбить противовоздушной обороне. . Есть попадания по объектам критической инфраструктуры в 12 регионах Украины и Киеве.

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