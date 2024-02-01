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В ГСЧС показали последствия атаки на гражданскую больницу на Харьковщине

В ГСЧС показали последствия атаки на гражданскую больницу на Харьковщине

Эвакуированы 38 человек. / Фото: t.me/dsns_telegram

Продолжаются спасательные работы.

В ГСЧС показали последствия удара по Харьковской области : 4 человека пострадавшего во время вражеского обстрела по гражданской больнице.

Об этом идет речь в сообщении в социальных сетях.

В частности, вчера ужина в результате вражеского удара управляемой авиабомбами по территории гражданской больницы в поселке Большой Бурлук Купянского района поврежден фасад двухэтажного здания медучреждения, окна и крыша.

Также сотрудниками ГСЧС совместно с работниками Нацполиции и экстренной медицинской помощи проведена эвакуация 38 человек, из которых 4 пострадавшим на месте оказали первую медицинскую помощь.

Напомним, что ранее Воздушные Силы ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации и беспилотниках.

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