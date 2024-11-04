В ГСЧС показали последствия удара авиабомбы возле супермаркета в Шевченковском районе Харькова (фото)

По предварительным данным всего пострадали 13 человек.

Российские захватчики нанесли удар по Харькову и пригороду, в результате чего пострадали.

Об этом информирует ГСЧС.

В сообщении указывается, что одно из попаданий зафиксировано недалеко от жилой застройки Шевченковского района города Харькова.

"Повреждены многоэтажные жилые дома, легковые автомобили, здание супермаркета и другие торговые объекты", — сообщили ГСЧС.

По предварительным данным всего пострадали 13 человек, однако окончательная информация пока уточняется.

Последствия удара по Харькову/Фото: ГСЧС

Последствия удара по Харькову/Фото: ГСЧС

Последствия удара по Харькову/Фото: ГСЧС

Последствия удара по Харькову/Фото: ГСЧС

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики накануне вечером совершили очередную террористическую атаку на Харьков.

Кроме того, мы ранее информировали, что российским ударом разрушена многоэтажка на Харьковщине.

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