В ГСЧС показали последствия удара авиабомбы возле супермаркета в Шевченковском районе Харькова (фото)

По предварительным данным всего пострадали 13 человек.
Российские захватчики нанесли удар по Харькову и пригороду, в результате чего пострадали.
Об этом информирует ГСЧС.
В сообщении указывается, что одно из попаданий зафиксировано недалеко от жилой застройки Шевченковского района города Харькова.
"Повреждены многоэтажные жилые дома, легковые автомобили, здание супермаркета и другие торговые объекты", — сообщили ГСЧС.
По предварительным данным всего пострадали 13 человек, однако окончательная информация пока уточняется.
Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики накануне вечером совершили очередную террористическую атаку на Харьков.
Кроме того, мы ранее информировали, что российским ударом разрушена многоэтажка на Харьковщине.
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