В ГСЧС показали последствия удара по Харькову (фото)

Всего пострадали 18 человек.
В результате российского террористического обстрела центра Харькова пострадали 10 человек, из них один ребенок.
Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины.
"Харьков. 18 человек, из них 1 ребенок, пострадали в результате ракетного удара по жилому сектору. Кроме этого, подверглись частичному разрушению офисные здания и жилые дома. Информация уточняется", — говорится в сообщении.
Кроме того, в сообщении указывается, что также был нанесен авиаудар по Центральному парку культуры и отдыха. Информация о повреждениях объектов и пострадавших не поступала.
Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы.
Напомним, ранее сообщалось, что в прокуратуре показали момент попадания по строительному гипермаркету в Харькове.
Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики ударили по парку в Харькове, что известно о пострадавших.
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