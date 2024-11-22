В ГСЧС предупредили об усложнении погодных условий: в каких регионах завтра будет опасно

Спасатели призвали водителей и пешеходов быть особенно осторожными.
В субботу, 23 ноября, в Украине прогнозируется усложнение погодных условий, сопровождающееся гололедицей, мокрым снегом и порывами ветра. Объявлен I уровень опасности.
Об этом сообщила прессслужба ГСЧС.
- Киев и область: на дорогах гололедица, ночью — сильный мокрый снег и налипание мокрого снега.
- Северные области, Винницкая, Черкасская область: значительный мокрый снег, налипание мокрого снега ночью, гололедица на дорогах.
- Центральные, южные, восточные области: дождь. В Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Херсонской областях прогнозируются порывы ветра 17-22 м/с, на юге до 25 м/с.
- Западные области: гололедица на дорогах.
"Призываем водителей и пешеходов быть особенно осторожными, соблюдать правила безопасности и учитывать погодные условия при планировании поездок", — говорится в сообщении.
Напомним, в Украину идет первое серьезное похолодание, во время которого дожди перейдут в сильные снегопады.
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