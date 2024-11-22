В ГСЧС предупредили об усложнении погодных условий: в каких регионах завтра будет опасно

Спасатели призвали водителей и пешеходов быть особенно осторожными.

В субботу, 23 ноября, в Украине прогнозируется усложнение погодных условий, сопровождающееся гололедицей, мокрым снегом и порывами ветра. Объявлен I уровень опасности.

Об этом сообщила прессслужба ГСЧС.

Киев и область: на дорогах гололедица, ночью — сильный мокрый снег и налипание мокрого снега.

на дорогах гололедица, ночью — сильный мокрый снег и налипание мокрого снега. Северные области, Винницкая, Черкасская область: значительный мокрый снег, налипание мокрого снега ночью, гололедица на дорогах.

значительный мокрый снег, налипание мокрого снега ночью, гололедица на дорогах. Центральные, южные, восточные области: дождь. В Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Херсонской областях прогнозируются порывы ветра 17-22 м/с, на юге до 25 м/с.

дождь. В Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Херсонской областях прогнозируются порывы ветра 17-22 м/с, на юге до 25 м/с. Западные области: гололедица на дорогах.

"Призываем водителей и пешеходов быть особенно осторожными, соблюдать правила безопасности и учитывать погодные условия при планировании поездок", — говорится в сообщении.

Напомним, в Украину идет первое серьезное похолодание, во время которого дожди перейдут в сильные снегопады.

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