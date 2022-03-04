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В ГСЧС рассказали, что именно горит на Запорожской АЭС после обстрелов российских оккупантов

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В ГСЧС рассказали, что именно горит на Запорожской АЭС после обстрелов российских оккупантов

Радиационный фон находится в норме.

Ночью 3 марта российские оккупанты обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции возле города Энергодар.

"По состоянию на 02:26 в г. Энергодар на Запорожской АЭС отключен третий энергоблок от единой энергосистемы (работает только 4 блока). Радиационное и противопожарное состояние на АЭС в пределах нормы. По территории АЭС в учебно-тренировочном корпусе возникло возгорание. Подразделения ГСЧС не допустили к тушению. Спасатели находятся в готовности", — сообщили в ГСЧС.

Впоследствии глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что на место пропустили пожарных.

В пресс-службе ЗАЭС сообщили, что российские оккупанты якобы попали и в первый блок атомной станции. Насколько это соответствует действительности, пока неизвестно.

Стоит отметить, что у АЭС есть мощная защита от внешних воздействий, однако в случае обострения обстрелов возможна катастрофа.

"Российская армия со всех сторон обстреливает Запорожскую АЭС, крупнейшую АЭС в Европе. Пожар уже вспыхнул. Если она взорвется, то будет в 10 раз масштабнее Чернобыля! Россияне должны немедленно прекратить огонь, допустить пожарных, создать зону безопасности!", — написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях на английском языке написал: "Сейчас! Россия обстреливает атомную электростанцию в Украине" и разместил видео обстрела территории ЗАЭС.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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