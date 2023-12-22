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В ГСЧС рассказали подробности атаки вражеских БПЛА на Киев (фото)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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В ГСЧС рассказали подробности атаки вражеских БПЛА на Киев (фото)

Последствия атаки БпЛА на Киев / Фото: t.me/dsns_telegram

В двух районах столицы зафиксированы разрушения.

В результате атаки вражеских беспилотников на столицу и Дарницком районе есть разрушение.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

В Соломенском районе в результате вражеских обстрелов возникло возгорание на 24 этаже жилого дома.

Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

В трех квартирах частичное разрушение стен на 24-26 этажах и еще в трех — выбиты окна.

В Дарницком районе столицы в результате падения обломков возник пожар в комнате на втором этаже двухэтажного частного недостроенного дома.

Пожар ликвидирован на площади 20 кв. м. Пострадавших нет.

На местах событий работает 10 единиц техники, а также 43 спасателя ГСЧС.

Последствия атаки БпЛА на Киев / © t.me/dsns_telegram
Последствия атаки БпЛА на Киев / Фото: t.me/dsns_telegram
Последствия атаки БпЛА на Киев / © t.me/dsns_telegram
Последствия атаки БпЛА на Киев / Фото: t.me/dsns_telegram

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве вечером 21 декабря во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов, КГГА сообщала о работе ПВО.

Кроме того, мы ранее информировали, что кафиры начали атаковать Украину "шахедами" нового образца.

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Дата публикации
Просмотры
2232
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