В ГСЧС сообщили новые детали трагедии в Броварах: упал вертолет ЕС-225

Погибли 18 человек, из них три ребенка.

Вертолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ЕС-225 (бортовой номер 54) упал в 8:20 в городе Бровары Киевской области. Он повредил детский сад, остекление в 14-этажном жилом доме и три легковых автомобиля.

В результате падения вспыхнул пожар в дошкольном учебном заведении, сообщили в ГСЧС.

На борту находились девять человек: шесть человек оперативной группы МВД, включая руководство Министерства внутренних дел, а также три члена экипажа ГСЧС.

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В результате трагедии по состоянию на 12:00 погибли 18 человек, из них три ребенка. Были травмированы 25 человек, в том числе 10 детей. Пострадавших госпитализировали в больницы.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от ГСЧС привлечены 127 человек и 30 единиц техники. На месте происшествия работают психологи ГСЧС.

ТСН.ua собрал все, что известно об авиакатастрофе в Броварах. Среди жертв — руководство Министерства внутренних дел Украины: министр Денис Монастырский, государственный секретарь Юрий Лубкович и первый заместитель министра Евгений Енин.

Погибли два пилота: есть пострадавшие дети - в Броварах упал вертолет

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