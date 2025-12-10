Война в Украине / © Associated Press

Реклама

Несмотря на активные бои в районе Гуляйполя , темпы российского продвижения замедлились, а украинские подразделения удерживают ситуацию под контролем.

Петр Андрющенко в эфире Эспрессо рассказал, что в Запорожском направлении российские силы время от времени пытаются усилить давление, однако существенного увеличения подразделений противника не наблюдается.

«Я бы не сказал, что он сосредотачивает дополнительные подразделения на Запорожском отрезке фронта. У него, к счастью, пока не хватает сил давить по всем участкам. Действительно, немного легче на Запорожском направлении. Да, они там просачиваются, да, они там давят, но, к счастью, пока это не сопоставимо», — отметил Андрющенко.

Реклама

Он подчеркнул, что реагирование украинских сил на этом направлении значительно оперативнее, чем на других участках фронта. По его словам, важными факторами является то, что большая часть оккупированной Запорожской области уже неделю находится без электроснабжения.

«Это оккупанты сидят без света, и это очень сильно мешает им не только противодействовать нашим атакам, но и наступать. В Гуляйполе идут бои. Они то проникают, то наши выбивают, но понемногу ситуация все же стабилизируется», — подчеркнул он.

Андрющенко добавил, что примерно с середины прошлой недели наблюдается некое общее замедление на всех запорожских отрезках фронта.

«Хотелось бы верить, что нам удастся это стабилизировать, потому что еще одну зону давления будет очень сложно удерживать, как это сейчас происходит на Покровско-Мирноградском направлении, в Волчанске, Купянске и дальше. Мы не видим, чтобы россияне тянули туда большое количество подкреплений. Это происходило, но с середины прошлой недели мы видим определенное замедление, отвечающее заявлениям наших спикеров о стабилизации по всем Запорожским отрезкам», — отметил он.

Реклама

По его словам, это не гарантирует, что ситуация в ближайшие дни не изменится, однако нынешняя динамика позволяет надеяться на формирование более стабильного участка фронта — по меньшей мере до завершения тяжелых боев и стабилизации севера Донецкой области.

Ранее сообщалось, что ВСУ сдерживают врага в Покровске, но вести активные контратаки сложно из-за массированных обстрелов и разрушений зданий .

Мы ранее информировали, что Россия стремится соединить две части оккупированных территорий в районе Волчанска и Купянска, чтобы отрезать «уголок», который на сегодняшний день поставляется через целую сеть рек .