В ГУР анонсировали следующий обмен пленными: что заявил Юсов

Обмен пленными / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

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Украина уже готовит новый обмен пленными после того, как домой удалось вернуть 160 наших защитников.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов во время обмена пленными.

Когда последующий обмен пленными?

«Ребята уже общаются с родными. И большая хорошая новость для всех украинцев — готовим уже следующие мероприятия, следующий обмен», — отметил Андрей Юсов.

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По данным ГУР, все 160 уволенных военнослужащих находились в российском плену с 2022 года. Более 100 из них — это защитники Мариуполя, в том числе участники гарнизона «Азовстали». Также среди возвращенных есть представители Национальной гвардии, Территориальной обороны, Десантно-штурмовых войск и других подразделений Сил обороны Украины.

Андрей Юсов также указал на состояние здоровья военных. Он констатировал, что многие защитники вернулись домой с хроническими заболеваниями и недолеченными ранениями. Несмотря на это, все освобожденные бойцы обеспечены необходимой медицинской помощью и находятся под наблюдением врачей.

Обмен пленными 26 июня 2026 года — последние новости

Напомним, в пятницу, 26 июня, Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными. Домой удалось вернуть 160 украинских защитников.

Сеть умилили чрезвычайно трогательные кадры видеозвонка украинского военного к сыну сразу после большого обмена пленными.

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Предыдущий обмен пленными состоялся еще 5 июня. Тогда Украина вернула домой еще 186 граждан.

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