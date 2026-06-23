В ГУР намекнули на новые удары по оккупированному Крыму: что известно

Андрей Юсов

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Украинские военные продолжают проводить совместные операции по уничтожению враждебных целей, в частности в оккупированном Крыму.

Об этом для Новости.LIVE сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Юсов об операциях в Крыму — что заявил

Андрей Юсов поздравил коллег с успешным выполнением задания и отметил, что эффективное сотрудничество между украинскими подразделениями продолжается.

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«Мы искренне поздравляем коллег и собратьев из ССО Вооруженных сил и желаем дальнейших успехов. Они будут, потому что многие совместные операции по поражению силы средств противника, в частности, временно оккупированному украинскому Крыму, уже реализованы», — подчеркнул спикер ГУР.

По словам разведчика, украинское командование планирует и готовит новые миссии, которые будут проводиться как совместными усилиями, так и отдельными подразделениями.

«Многие планируют и будут реализованы, как общие, так и отдельно. О некоторых из них вы слышите, и это важно. Возможно, о некоторых не слышно, будут сообщения позже. Работа продолжается», — заметил Юсов.

В ГУР подчеркнули, что стратегическая линия на истощение ресурсов оккупационных войск остается приоритетной, а успешные операции в тылу врага становятся системными.

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Деоккупация Крыма — последние новости

Напомним, во временно оккупированный Крым постепенно превращается в масштабную зону ловушки для российской военной группировки. Благодаря успешным и точечным действиям сил обороны Украины географические особенности Крыма начинают играть против самих захватчиков.

Также Силы обороны Украины уничтожили железнодорожный мост через Северокрымский канал, который являлся ключевым звеном для логистики российской армии.

Ранее мы писали, что ВСУ устроили полуостровую тотальную логистическую блокаду. Крым, который Владимир Путин считал своим главным историческим достижением и ключевым военным хабом, все сильнее бьет по амбициям Кремля.

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