В ГУР объяснили, какой ряд угроз несет Telegram для безопасности Украины

Соцсеть Telegram включает в себя ряд угроз безопасности Украины, и нужно искать варианты решения этой проблемы.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов на мероприятии в Медиацентре Украины.

"Что касается Телеграммы, то угрозы, которые он несет для общества, реальны. Речь идет не об отдельных пользователях или отдельных медиа, которые представлены на этой платформе, вопросе к самой платформе. Она включает в себя целый ряд угроз для информационной, и не только информационной безопасности нашей страны. Да, на этот вопрос нужно давать ответ, и я думаю, что это обязательно произойдет", — сказал он.

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Юсов добавляет, всем хотелось бы ответить на все вопросы и хотелось бы иметь волшебную кнопку, которая выключает все, что несет угрозу, однако таких простых ответов, к сожалению, нет. В настоящее время Украина выстраивает коммуникацию с администрациями всех платформ, в том числе с Телеграммой, чтобы работать по прозрачным правилам: и в соответствии с украинским законодательством, и в соответствии с международными стандартами.

"С кем-то это получается лучше решать, с кем-то сложнее. С Телеграммой выходит тяжелее всего. Это постоянная работа, многоуровневая: как на территории самой платформы путем создания контента, который бы разрушал мифы, разъяснял и покрывал целевую аудиторию, так и работа с точки зрения нормирование деятельности этих площадок. Все эти меры принимаются, но работы еще действительно много", — подытожил представитель ГУР.

Ранее мы писали, что мошенники создали в сети Telegram фейковый аккаунт министра обороны Украины Рустема Умерова. Они начали собирать данные, притворяясь официальным каналом информации.

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