В ГУР опровергли российскую ИПСО о масштабном наступлении

У россиян нет ресурсов, чтобы осуществить масштабное наступление по всей линии фронта. Поэтому все заявления на эту тему пропагандистов – это фейки.

Об этом в интервью "Эспрессо" сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

"Прежде всего: не правда, по всей линии фронта россияне не перешли в наступление. Для повторения полномасштабного наступления, которое мы видели 24 февраля 2022 года, у оккупантов сегодня нет необходимых сил и средств. Те активности, которые происходят на отдельных участках фронта, носят действительно локальный характер. В конце концов, они сами даже публично говорят о стратегической обороне, то есть попытки удержать то, что захватили по состоянию на сегодняшний день", — сказал он.

Юсов также призвал доверять только проверенным или официальным источникам информации.

"Все остальное, так или иначе, особенно когда речь идет об анонимных источниках, анонимных русскоязычных источниках... понятно, кому легче готовить такие продукты и на какую аудиторию они рассчитаны. Разная информация на них часто действительно готовится для влияния на Украину и украинцев с целью посеять панику, дестабилизировать ситуацию, ввести в заблуждение. Враг не спит и, в конце концов, мы тоже работаем в этом направлении. Действительно у них большие потери и в технике, и в живой силе. Действительно отдельные подразделения отказываются идти на штурм и пытаются избежать своей роли и судьбы как пушечного мяса. То есть на самом деле вот поставлены задачи, а у них на сегодняшний день нет ресурса таким образом и в такие сроки их выполнить. А это значит, что потери для врага действительно ощутимы", — добавил Юсов.

Ранее стало известно, что россияне готовят молодежное мероприятие на оккупированных землях Украины, где планируют промывать мозги украинской молодежи своей пропагандой.

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