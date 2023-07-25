В ГУР опубликовали секретный "доклад" для Кремля о том, как РФ срывала зерновое соглашение

Украинская разведка опубликовала закрытый "Доклад" для кремлевской верхушки, которая раскрывает, как именно россияне срывали "Зерновое соглашение".

Для высшего военно-политического руководства РФ россияне подготовили закрытый итоговый "Доклад", в котором говорится о технологиях, применявшихся для препятствования реализации работы "зернового коридора" и в итоге приведших к окончательному разрыву соглашения.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Согласно "Докладу", в России так называемый "общий координационный центр" видел своей главной задачей максимальное уменьшение объема зерна, которое вывозилось в рамках "зернового соглашения".

Оккупанты утверждают, что российские инспекторы действовали "в строгом соответствии" с "методичками" Кремля, которые предусматривали откровенное препятствие экспорту украинского зерна.

"Качественная проверка судов также была одним из ключевых элементов сдерживания бесконтрольного роста экспорта зерна из украинских портов. При этом деятельность российских инспекторов была построена в строгом соответствии с разработанными методическими документами по организации проведения инспекции судов. По результатам проведенных инспекций было ограничено участие в Инициативе для 46 судов и ограничены в движении 303 судна на общий срок 342 суток", - говорится в российском Докладе.

Меры по срыву зерновой сделки были разбиты на несколько этапов, говорят в ГУР. На первом, по инициативе российского диктатора Путина, было приостановлено участие РФ в "зерновом соглашении" с 29.10.22 до 03.11.22. Согласно документу, это привело к падению объемов вывоза зерна с 4,2 млн в октябре до 2,6 в ноябре.

Следующий этап – меры по ограничению допуска судов в порт "Южный", уменьшение количества инспекционных команд (не более двух), остановки регистрации зерновозов.

В ГУР объясняют, что именно эти меры позволили россиянам "эффективно сдерживать количество направлявшихся в украинские порты судов и значительно ограничить объем вывоза продовольствия из Украины, что в целом привело к невозможности Киевом экспортировать около 20 млн тонн грузов".

Россияне отчитываются, что "наименьшее количество продовольствия, которое экспортировалось из украинских портов 7,8 млн тонн, пришлось на третий этап их "Инициативы" — с 19 марта по 17 июля 2023 года.

Отдельное внимание россияне обратили на срыв поставок зерна по программе Всемирной продовольственной программы: "Прекращены попытки украинцев использовать черноморскую инициативу для продолжения так называемой программы "Зерно из Украины" с привлечением судов, зафрахтованных по линии Всемирной продовольственной программы. Регистрация таких судов проходила только после представления".

В итоге авторы Доклада сообщают: "Накопленный архив знаний позволит, при решении подобных задач, достичь высокого уровня эффективности в кратчайшие сроки".

Так что в случае продления "зернового соглашения", россияне будут использовать весь накопленный "опыт" для эффективного срыва договоренностей.

"Документ свидетельствует, что все действия по срыву "зернового соглашения" – часть единственного заранее разработанного плана. А целенаправленный обстрел украинской портовой инфраструктуры – лишь очередной шаг в его реализации", — подчеркнули в ГУР.

Напомним, в своей опубликованной 24 июля статье Путин объяснил выход России из "зернового соглашения" в том числе тем, что оно вроде бы не оправдало гуманитарного назначения по снижению рисков голода в беднейших странах Африки, Азии и Латинской Америки.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по экспорту агропродукции и сообщил, что государство готовится к любому развитию событий, однако верит в договоренности с Еврокомиссией.

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