В ГУР отреагировали на авиакатастрофу самолета с Пригожиным: "Ликвидация ряда лиц"

Авария самолета вряд ли может быть случайна.

Катастрофу самолета, в котором погиб владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, вряд ли может назвать случайной аварией.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов, сообщает канал "Мы — Украина".

"Если мы говорим о состоявшемся государстве, цивилизованном, если там есть мятеж с нарушением закона, это решается через суды и расследование. Если мы говорим о мафии и банде, то там есть какие-то понятия, могут "заказать". Если это failed state, то такие методы мы видим", — сказал он.

По словам Юсова, инцидент с самолетом, на борту которого было руководство "Вагнера", будет иметь последствия для страны-агрессорки России. Ведь внутри руководства РФ давно идет борьба.

"Едят друг друга они давно уже, только готовят по-разному. Кого-то варят на медленном огне, кого-то жарят быстро, а кого-то едят сырым, просто солят. На самом деле предполагать вероятность какой-то случайной аварии может разве что российская пропаганда. Понятно, что это намеренный террорист. акт: либо поражение извне, либо внутри. Это ликвидация ряда лиц", – сказал Юсов.

Представитель украинской разведки отмечает, что смерть Евгения Пригожина нуждается в тщательной проверке. Впрочем, его гибель – это вполне вероятный сценарий.

"Россия – большое по территории государство, и только одна структура – ЧВК "Вагнер" – не повлечет за собой очень быстрых разрушений. Но это может начать очередные процессы. Для режима Путина это очередные вещи, которые подмывают основы существования этого режима", – сказал Юсов.

Как сообщалось, вечером, 23 августа, стало известно, что в РФ разбился самолет с Евгением Пригожиным на борту. Российские пропагадистские телеграмм-каналы предполагают, что самолет главаря "Вагнера" сбили российские средства ПВО

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