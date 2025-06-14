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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В ГУР ответили, кого сложнее всего вернуть из российского плена

Большинство освобожденных украинских пленных 14 июня — офицеры. Представитель разведки рассказал, почему именно их возвращать труднее всего.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Обмен пленными

Обмен пленными / © Владимир Зеленский

Украина продолжает возвращать своих защитников из российского плена, однако некоторые категории военных являются особенно «сложными» для обмена.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

«Это был очередной этап важного большого обмена по результатам двуязычий в Стамбуле. И в ходе этого этапа, как и по предыдущим договоренностям, сегодня были освобождены, тяжело больные раненые. И молодые защитники — 25 лет и младше», — отметил Юсов.

По словам Юсова, большинство возвращенных сегодня — именно офицеры, а эта категория является самой сложной для возвращения. Из соображений безопасности точное количество освобожденных пока не разглашается, поскольку переговоры еще продолжаются.

«То, что сегодня вернулись большинство офицеров — это очень хорошие новости, потому что это категория, которую возвращать сложно. Вместе с тем никого не легко возвращать из российской неволи. И этот обмен всю неделю сопровождается информационными атаками, давлением на переговорную группу, дезинформацией, давлением на родственников наших пленных. Тем не менее Украина держится, переговорная группа работает. Коронационный штаб выполняет поручение президента и возвращает своих домой», — добавил представитель разведки.

Напомним, в ГУР отметили, что 12 июня из плена вернулись несколько бойцов, которых считали пропавшими без вести.

В субботу, 14 июня, состоялся очередной этап большого обмена пленными. Один из освобожденных бойцов поделился своими эмоциями с журналистами. Один из освобожденных украинских военных рассказал, что россияне отрубили ему палец.

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