В ГУР ответили на обвинение РФ в теракте в "Крокус Сити Холл"

Это может иметь отрицательные последствия для самой РФ.
Кремль обвиняет в теракте в " Крокус Сити " Украину, однако это представляет внутреннюю угрозу прежде всего самой России.
Об этом рассказал в эфире телемарафона представитель пресс-службы ГУР Евгений Ерин.
" У Кремля в последнее время главными обвиняемыми были страны Запада и Украина. Обвинение нас, создание образа противника продолжается по тем лекалам, которые были разработаны еще в Советском Союзе ", — сказал он.
Он добавил, что в Кремле в последнее время главными обвиняемыми остаются страны Запада и Украина.
"Учитывая, что Путин на последних выборах получил достаточно высокий рейтинг доверия от россиян, мы видим — да, они его слушают, они ему доверяют ", — говорится в сообщении.
Теракт в Кроссе – что известно
Напомним, в пятницу, 22 марта, в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном городе Красногорске произошел теракт — вооруженные боевики расстреляли более сотни посетителей ТЦ.
Президент России Владимир Путин на заседании Совета ФСБ отвергает "провокационные заявления ряда официальных западных структур по поводу возможных терактов в России".
В Басманном районном суде Москвы состоялось заседание по обвинениям в террористических актах четырех подозреваемых, все они граждане Таджикистана.