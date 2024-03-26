В ГУР ответили на обвинение РФ в теракте в "Крокус Сити Холл"

Это может иметь отрицательные последствия для самой РФ.

Кремль обвиняет в теракте в " Крокус Сити " Украину, однако это представляет внутреннюю угрозу прежде всего самой России.

Об этом рассказал в эфире телемарафона представитель пресс-службы ГУР Евгений Ерин.

" У Кремля в последнее время главными обвиняемыми были страны Запада и Украина. Обвинение нас, создание образа противника продолжается по тем лекалам, которые были разработаны еще в Советском Союзе ", — сказал он.

Он добавил, что в Кремле в последнее время главными обвиняемыми остаются страны Запада и Украина.

"Учитывая, что Путин на последних выборах получил достаточно высокий рейтинг доверия от россиян, мы видим — да, они его слушают, они ему доверяют ", — говорится в сообщении.

Теракт в Кроссе – что известно

Напомним, в пятницу, 22 марта, в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном городе Красногорске произошел теракт — вооруженные боевики расстреляли более сотни посетителей ТЦ.

Президент России Владимир Путин на заседании Совета ФСБ отвергает "провокационные заявления ряда официальных западных структур по поводу возможных терактов в России".

В Басманном районном суде Москвы состоялось заседание по обвинениям в террористических актах четырех подозреваемых, все они граждане Таджикистана.

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