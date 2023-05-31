В ГУР подтвердили, что помогли скандальному депутату Трубицину уехать за границу: как объяснили в ведомстве

Депутат Трубицына скрывается от суда после выезда за границу.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили информацию о том, что глава ГУР Кирилл Буданов предоставил депутату Киевсовета Владиславу Трубицину письмо для выезда за границу, после чего последний скрылся.

Об этом информирует " Радио свобода ".

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Депутат находится под следствием по делу о взяточничестве и его дело должны рассматриваться в Высшем антикоррупционном суде, однако он не явился на заседание после того, как уехал за границу.

В ГУР подтвердили, что ведомство предоставляло Трубицину письмо о содействии выезду из страны, но говорят, что сделали это по просьбе другой структуры. При этом отказались ее назвать.

«Такое письмо было выдано по просьбе другой структуры составляющей сектора сил безопасности и обороны Украины в рамках межведомственного взаимодействия с этой структурой и на их официальное обращение. Пока я не могу назвать эту структуру, возможно, эта информация может быть обнародована позже», – отметил представитель ГУР Андрей Юсов.

Напомним, ранее сообщалось, что депутат Киевсовета от "Слуги народа" Владислав Трубицын, обвиняемый во взяточничестве, смог выехать из страны воспользовавшись письмом от начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова.

16 мая 2023 года обвиняемый депутат Трубицын нарушил обязательство и не явился в судебное заседание, адвокаты не могли сообщить о местонахождении обвиняемого, из-за чего прокуратура инициировала объявление его в международный розыск.

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