В ГУР подтвердили, что ведут "подрывную деятельность" по псевдовыборам в оккупации

Представители Главного управления разведки проводят на временно оккупированных российскими военными территориях "постоянную работу", обеспечивают деятельность партизанского движения и "ведут подрывную деятельность" по так называемым выборам.

Об этом сообщил заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий в эфире телемарафона.

По его словам, "служба отслеживает происходящее на подконтрольной российским оккупантам территории Украины". Он отмечает, что разведка "четко понимает, как обеспечить и организовать связь, как обеспечить подготовку и координацию подрывных действий" на оккупированных территориях.

"Так как есть движение сопротивления – мы работаем по закону в правовом поле и обеспечиваем деятельность этого движения", — сказал он.

Что касается проведения проведения Россией так называемых выборов на ВТО, то Скибицкий обратил внимание, что "военная разведка уже имеет опыт подобных действий Кремля еще с 2015-го".

"Сегодня (8 сентября – Ред.) начались эти псевдовыборы, оккупационные власти и коллаборанты продумали многое, однако не учли, что украинское население понимает, что это – оккупированная территория, и сопротивляется", — подчеркнул заместитель начальника ГУР.

Напомним, в СМИ появилась информация, что в СБУ подтвердили, что присоединились к взрыву на одном из "избирательных участков" в оккупированном Бердянске. оккупанты в панике решают, как защититься от новых атак.

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