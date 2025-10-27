- Дата публикации
В ГУР показали, как уничтожили сына генерала РФ Марзоева (видео)
ГУР уничтожило сына российского генерала. Также было опубликовано эксклюзивное видео.
Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины подтвердило ликвидацию российского офицера, являющегося сыном генерал-лейтенанта ВС РФ, на Запорожском направлении фронта. Также показали уникальные кадры, как это произошло
Об этом сообщает ГУР МО в соцсетях.
Известно, 15 октября 2025 года бойцы сводного отряда беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Департамента активных действий во время аэроразведки обнаружили местонахождение операторов вражеских дронов вблизи села Плавное в Васильевском районе. По полученным разведчикам координатам по цели была успешно применена управляемая авиационная бомба (КАБ).
В момент удара на позиции находился лейтенант Василий Марзоев, командир взвода 108-го парашютно-десантного полка 7-й десантно-штурмовой дивизии. Он был ликвидирован вместе с другими оккупантами. Василий Марзоев является сыном генерал-лейтенанта Аркадия Марзоева, командующего 18-й общевойсковой армией Южного военного округа ВС РФ. В ГУР отметили, что генерал Марзоев причастен к совершению военных преступлений против гражданского населения Украины в Херсоне.
Разведка опубликовала эксклюзивные кадры, демонстрирующие момент уничтожения цели КАБом.
Напомним, на временно оккупированной территории Запорожской области погиб российский лейтенант Василий Марзоев — сын командующего 18 общевойсковой армией России генерала Аркадия Марзоева. Лейтенант Василий Марзоев был среди оккупантов, находившихся в этом регионе.
Ранее сообщалось, что Иван Усс погиб в Украине, воюя на стороне российской армии. Известно, что он — сын белорусского кандидата в президенты Дмитрия Усса, баллотировавшийся в 2010 году. Согласно информации издания, Иван Усс 17 января этого года подписал контракт с российскими вооруженными силами, а погиб примерно в конце зимы — начале весны.