В ГУР показали, как уничтожили сына генерала РФ Марзоева (видео)

Василий Марзоев

Реклама

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины подтвердило ликвидацию российского офицера, являющегося сыном генерал-лейтенанта ВС РФ, на Запорожском направлении фронта. Также показали уникальные кадры, как это произошло

Об этом сообщает ГУР МО в соцсетях.

Известно, 15 октября 2025 года бойцы сводного отряда беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Департамента активных действий во время аэроразведки обнаружили местонахождение операторов вражеских дронов вблизи села Плавное в Васильевском районе. По полученным разведчикам координатам по цели была успешно применена управляемая авиационная бомба (КАБ).

Реклама

В момент удара на позиции находился лейтенант Василий Марзоев, командир взвода 108-го парашютно-десантного полка 7-й десантно-штурмовой дивизии. Он был ликвидирован вместе с другими оккупантами. Василий Марзоев является сыном генерал-лейтенанта Аркадия Марзоева, командующего 18-й общевойсковой армией Южного военного округа ВС РФ. В ГУР отметили, что генерал Марзоев причастен к совершению военных преступлений против гражданского населения Украины в Херсоне.

Разведка опубликовала эксклюзивные кадры, демонстрирующие момент уничтожения цели КАБом.

Напомним, на временно оккупированной территории Запорожской области погиб российский лейтенант Василий Марзоев — сын командующего 18 общевойсковой армией России генерала Аркадия Марзоева. Лейтенант Василий Марзоев был среди оккупантов, находившихся в этом регионе.

Ранее сообщалось, что Иван Усс погиб в Украине, воюя на стороне российской армии. Известно, что он — сын белорусского кандидата в президенты Дмитрия Усса, баллотировавшийся в 2010 году. Согласно информации издания, Иван Усс 17 января этого года подписал контракт с российскими вооруженными силами, а погиб примерно в конце зимы — начале весны.