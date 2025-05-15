В ГУР показали морской дрон, поразивший два российских истребителя

Magura V7 / © ГУР Минобороны

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Главное управление разведки показало новый отечественный морской дрон Magura V7, который одновременно может наносить удары кораблям агрессора, а также управлять системой противовоздушной обороны для уничтожения целей.

Об этом сообщили в ГУР МО и РБК-Украина.

Благодаря значительно увеличенной грузоподъемности Magura V7 способен нести полезную нагрузку до 650 кг и может одновременно использоваться в качестве морского дрон-камикадзе и одновременно иметь на вооружении управляемые ракеты или боевой модуль с пулеметом.

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Magura V7 / © ГУР Минобороны

Новая надводная лодка получила более длинный и более широкий корпус. Теперь длина боевой версии морского дрона составляет 7,2 м, а ширина — 2,1 м, тогда как базовый Magura V5 имеет корпус 5,75 м в длину и 1,5 м в ширину.

Также у Magura V7 почти вдвое увеличен максимальный радиус действия — до 800 морских миль (1480 км), при этом автономность составляет, по меньшей мере, двое суток, а при наличии генератора — до семи суток. Максимальная скорость надводного дрона при полной нагрузке составляет не менее 39 узлов (72 км/ч).

«Вы видите ракеты ПВО и это говорит само за себя. Начинаем вытеснять, скажем так, россиян с воздуха над Черным морем», — сказал глава ГУР Кирилл Буданов.

Напомним, именно этот надводный беспилотник 2 мая впервые в истории успешно поразил два вражеских истребителя Су-30, тем самым нанеся россиянам ущерб, по меньшей мере, на $100 млн.

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