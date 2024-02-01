В ГУР прокомментировали информацию о пересечении границы Арестовичем якобы на основании их письма

Накануне NGL.media опубликовало информацию о пересечении границы и выезде за пределы Украины лица по имени Алексей Арестович 4 сентября 2023 года якобы на основании письма от ГУР МО Украины. Она не соответствует действительности.

Об этом сообщило ГУР МО Украины.



"Главное управление разведки Министерства обороны Украины не предоставляло указанному лицу (Алексею Арестовичу – ред.) ни писем, ни каких-либо других документов для выезда за границу", – отметили в ведомстве.

Представителей медиасообщества в очередной раз призвали тщательно проверять информацию, прежде чем обнародовать ее.

Ранее Арестович ответил на вопрос о том, как ему удалось уехать за границу.

Читайте также: