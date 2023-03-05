В ГУР прокомментировали награждение скандальной блогерши Манекен

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что "структура может привлекать людей разных профессий к выполнению задач". Так в ГУР отреагировали на скандал с награждением блоггерши Ксюши Манекен.

В ГУР дали комментарий "Украинской правде".

"Задачи Главного управления разведки МО Украины выполняют много публичных и непубличных людей, которые не афишируют свою деятельность. Военная разведка – особенно в воюющей стране – это специфическая структура, выполняющая иногда крайне специфические задачи. По понятным причинам, разведка не может раскрывать все методы своей деятельности на широкую общественность. Ввиду особенностей определенных задач, для их выполнения структура может привлекать разных людей, разных профессий, статуса, с особыми навыками, к счастью, очень разные представители нашего общества готовы помогать Украине. В то же время неправильно публиковать все инструменты достижения поставленных задач, по крайней мере, до победы", – говорится в официальном комментарии.

Что известно о скандале с блоггершей Манекен

На днях известная блоггерша и бывшая эскортница Ксюша Манекен (настоящее имя – Оксана Волощук) похвасталась наградой от Главного управления разведки Украины, которую получила еще в октябре 2022 года. Девушка также стала одной из приглашенных блоггеров на встрече с советником главы Офиса Президента Михаилом Подоляком.

Пользователи соцсетей сразу вспомнили ее скандальные высказывания касательно Крыма и упорное нежелание переходить на украинский язык.

Так, девушка неоднократно говорила о том, что "нет разницы на каком языке ты говоришь" и уверяла, что не планирует переходить на украинский. Свою позицию касательно языка она не изменила до сих пор. Кроме того, в своих старых сообщениях блогерша заявляла, что ей безразлично, чей Крым, лишь бы там было спокойно. Также она считала, что после аннексии на полуострове "улучшилась жизнь и все это должны признать".

Однако уже сейчас Оксана Волощук начала оправдываться за свои слова о Крыме. В сториз своей страницы в Instagram она подчеркнула, что тогда в достаточной степени не владела информацией и обвинила у этого экс-президента Украины Петра Порошенко.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк отреагировал на скандал и заметил, что он планирует и дальше проводить множество непубличных встреч с "разными представителями влияния в украинских соцсетях.

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