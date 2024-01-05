В ГУР прокомментировали статью The Telegraph о новом наступлении России на Харьков

Украинская разведка не подтверждает информацию источников The Telegraph о том, что российская оккупационная армия готовит новое наступление на Харьков уже 15 января.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.

Впрочем, представитель разведки все же рассказывает, что определенное накопление сил враг все же производит.

"ГУР фиксирует определенное накопление сил и средств врага на Купянском направлении. Это потенциально может свидетельствовать о том, что оккупанты намерены активизировать наступательные действия именно на этом участке фронта. В то же время мы не можем говорить, что россияне готовят это наступление именно на 15 января ", — подчеркнул Черняк.

По его словам, все попытки оккупационных войск реализовать какие-либо операции стратегического или оперативного уровня до сих пор не имели успехов.

Наступление на Харьков 2024: реакция ОВА на статью

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, комментируя информацию о том, что РФ готовит повторное наступление на Харьков, говорит, что сейчас концентрация военных подразделений россиян на границе не зафиксирована.

"Для того чтобы говорить о любом наступлении или планах врага, он должен сконцентрировать свои военные подразделения в том или ином направлении. Пока такой концентрации нет. Тем не менее, ситуация может меняться ежеминутно и мы, конечно, внимательно следим за этим", — отмечает руководитель ОВА.

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