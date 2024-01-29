В ГУР рассказали, как падение Ил-76 повлияло на процесс обмена пленными

Несмотря на заявления России на фоне авиакатастрофы Ил-76, рабочие группы по обмену пленными продолжают работать и коммуникировать. Украинская разведка считает, что результаты будут "в ближайшее время".

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии "Радио Свобода".

"Рабочие группы продолжают общаться, и переговорщики коммуникируют. Это дает основания полагать, что в ближайшее время мы все же будем иметь новые результаты", – рассказал Юсов.

По его словам, ситуация с падением Ил-76 в Белгородской области оказала негативное влияние на обменный процесс. Речь идет о категоричной позиции Москвы.

"Она была сразу обнародована, пропагандисты отработали по методикам", — подчеркнул он.

Представитель разведки говорит, что Украина заинтересована в выяснении оперативных обстоятельств авиакатастрофы Ил-76. Кроме того, Киев параллельно будет продолжать процесс возвращения домой украинских военных, а также гражданских, находящихся в основном в крайне тяжелых условиях.

Напомним, ранее Андрей Юсов рассказал, что обнародованный РФ список – это действительно украинцы, которых подавали на обмен. Украина смогла это подтвердить.

Впрочем, глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что нет доказательств, что самолет Ил-76 мог перевозить пленных украинцев. По его словам, разведка собирает и тщательно анализирует "всю имеющуюся информацию по этому поводу из очень многих источников".

Читайте также: