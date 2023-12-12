В ГУР рассказали, как помогли организовать движение грузовиков между Украиной и Польшей

Польские перевозчики были вынуждены разблокировать дорогу у пункта пропуска Дорогуск-Ягодин.

В Главном управлении разведки помогли железнодорожникам организовать движение грузовиков между Украиной и Польшей.

Об этом говорится на странице ГУР.

Отметим, что, согласовав таможенные и пограничные аспекты, в ГУР договорились о движении грузовиков через границу с помощью железнодорожного транспорта.

"С этой целью Укрзализныця организовала между государствами удобный маршрут, а также контрейлерный поезд для соответствующих нужд — на днях первая партия грузовиков из Украины уже прибыла таким образом в железнодорожную станцию Славкув в Польше", — говорится в сообщении.

Железнодорожное движение для перевозок планируют использовать в обоих направлениях регулярно и задействовать больше модернизированных платформ.

"Всегда рады и готовы помочь нашим железнодорожникам, которые в условиях войны генерируют и воплощают нелинейные идеи, заботятся о бесперебойном движении и экономической стабильности государства, а значит — украинского войска", — добавили в ГУР.

Ранее мы сообщали, что польские перевозчики были вынуждены разблокировать дорогу возле пункта пропуска Дорогуск-Ягодин по требованию местного муниципалитета. Впоследствии они перегородили его грузовиком.

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