Вопрос российской войны в Украине был решен давно: как только наша страна бросила вызов империи и заявила, что хочет быть независимым государством.

Такое мнение в эфире программы "БАЗА №2" на "Радио Байрактаре" высказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов

"Это произошло не в 2014 году и не в 1991-м, а гораздо раньше. Вопрос войны собственно был решен. Она давно ведется. Сейчас, я очень надеюсь, что это уже финальная развязка, и после нее мы будем двигаться свободно без российских гирь. на ногах", — подчеркнул он.

Юсов замечает, если говорить о полномасштабной войне, которая началась 24 февраля 2022-го, то это вопрос не только к Украине, а "ко всему миру, к архитектуре безопасности".

"Как случилось, что в 21 веке сформировалась такая диктатура и такой режим, который нападает на разные государства, аннексирует части территорий, не признает суверенитет (речь идет только об Украине), уничтожает собственных граждан, вводит диктатуру. Конфликт этот экзистенциальный, здесь ничего нового Не было такого, что до 24 февраля был какой-то миролюбивый сосед, который просто хотел дружить, торговать, а потом что-то испортилось… Нет, это убийцы, это орда, это враги, которые таковы были десятки и десятки лет. этой войны? Просто отказаться от права на существование", — подчеркнул Андрей Юсов.

Напомним, издание The Economist опубликовало материал о том, что у российского диктатора Владимира Путина впервые появился шанс на победу в войне. Причина, по которой победа Путина возможна, состоит в том, что победа зависит от выносливости, а не от захвата территории, поскольку ни одна армия не в состоянии вытеснить другую из земли, которую они в это время контролируют.

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