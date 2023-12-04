В ГУР рассказали о состоянии здоровья Марианны Будановой после отравления

На днях стало известно, что жену главы Главного управления разведки Кирилла Буданова Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами. Она прошла курс лечения и находится дальше под наблюдением и обследованием врачей.

Об этом рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире "Свобода. Ранок".

По его словам, состояние Марианны Будановой улучшилось.

"Последствия и симптомы отравления тяжелыми металлами, которые были, в значительной степени сейчас уже исчезли и исправлены благодаря своевременному обращению к врачам и эффективной работе украинских специалистов", — рассказал он.

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На сегодняшний день продолжается внутреннее расследование, которое проводит подразделение внутренней безопасности Главного управления разведки относительно отравления Марианна Будановой и офицеров ГУР МО.

"Могу подтвердить информацию об обнаружении ртути и мышьяка, речь идет о тяжелых металлах", — добавил представитель ГУР.

Что известно о покушении на Марианну Буданову

Супругу главы Главного управления разведки Кирилла Буданова Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами.

ТСН.ua собрал все, что известно о жене главы ГУР Украины Марианне Буданове.

По мнению эксперта, покушение на жену Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова Марианны Будановой сигнализирует, что враг может "достать семьи любого" из военно-политического руководства Украины.

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