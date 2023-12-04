В ГУР рассказали о состоянии здоровья Марианны Будановой после отравления

Состояние Марианны Будановой улучшилось.
На днях стало известно, что жену главы Главного управления разведки Кирилла Буданова Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами. Она прошла курс лечения и находится дальше под наблюдением и обследованием врачей.
Об этом рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире "Свобода. Ранок".
По его словам, состояние Марианны Будановой улучшилось.
"Последствия и симптомы отравления тяжелыми металлами, которые были, в значительной степени сейчас уже исчезли и исправлены благодаря своевременному обращению к врачам и эффективной работе украинских специалистов", — рассказал он.
На сегодняшний день продолжается внутреннее расследование, которое проводит подразделение внутренней безопасности Главного управления разведки относительно отравления Марианна Будановой и офицеров ГУР МО.
"Могу подтвердить информацию об обнаружении ртути и мышьяка, речь идет о тяжелых металлах", — добавил представитель ГУР.
Что известно о покушении на Марианну Буданову
Супругу главы Главного управления разведки Кирилла Буданова Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами.
ТСН.ua собрал все, что известно о жене главы ГУР Украины Марианне Буданове.
По мнению эксперта, покушение на жену Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова Марианны Будановой сигнализирует, что враг может "достать семьи любого" из военно-политического руководства Украины.
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