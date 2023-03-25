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В ГУР рассказали, сколько пленных вернули домой за время войны

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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В ГУР рассказали, сколько пленных вернули домой за время войны

Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Преимущественно – это защитники, защитники

От начала полномасштабного вторжения из российского плена в Украину вернулись 1 993 украинца.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

"По состоянию на сегодняшний день (25 марта — Ред) Украина вернула после полномасштабного вторжения рашистских оккупантов уже почти 2 тысячи наших граждан — 1 тыс. 993 человека. Преимущественно — это защитники, защитники. Среди них более 200 были тяжело ранены", — сказал он.

К слову, на днях Украина передала РФ всех тяжелораненых пленных, состояние которых разрешало транспортировку. К слову, речь идет не об обмене военнопленными, а именно о репатриации: возвращение тяжелораненых пленных без всяких условий, как это предусматривает международное гуманитарное право.

Напомним, оккупантам Верховный суд РФ запретил сдаваться в плен "добровольно". За это им грозит до 10 лет лишения свободы. Также в России считают, что их захватчики должны "сопротивляться, даже находясь в полном окружении".

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Дата публикации
Просмотры
455
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