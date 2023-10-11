В ГУР сказали, какие объекты пытаются поражать в России

Давно ясно, что объекты врага на территории РФ в опасности.

Спецоперации ГУР по российскому военно-промышленному комплексу направлены прежде всего на поражение критически важных для России предприятий. Речь идет об уникальных производствах.

Об этом рассказал представитель ГУР, генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью "Украинской правде".

Не дронами едиными

По словам представителя ведомства, ГУР имеет свои подход и методику. Оно определяет наиболее критические объекты российского ВПК и выводит их из строя не только ударами беспилотников, но и "другими методами".

К примеру объясняет он, можно поразить объект, где производится определенная комплектующая и она может быть сделана только на этом предприятии. "Это позволяет снизить скорость производства вооружения, или вообще прекратить его изготовление", — подытожил Скибицкий.

Напомним, украинская разведка подтвердила, что нанесла ракетные удары по местам дислокации российской техники в оккупированном Крыму днем 20 сентября.

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