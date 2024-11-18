В ГУР сообщили, сколько еще крылатых ракет Х-101 имеет на вооружении РФ

В ходе атаки 17 ноября оккупанты применили около ста крылатых ракет Х-101. Их на вооружении у РФ еще около 300 единиц.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий ГУР.

В открытых источниках есть информация, что по состоянию на 11 ноября 2024 г. на вооружении вооруженных сил России находилось примерно 300 крылатых ракет воздушного базирования Х-101. Часть из них российская армия уже использовала во время последнего массированного обстрела. Однако враг может не останавливать производство ракет этого типа и ежемесячно производить по несколько десятков единиц этого смертоносного оружия.

"По оценкам военной разведки Украины, предприятия ВПК России могут производить 40-50 единиц таких ракет ежемесячно", — говорят там.

Напомним, сегодня, 17 ноября, Украина находилась под массированным российским обстрелом. Оккупанты запускали ударные дроны, крылатые и аэробалистические ракеты по Украине, в том числе по ее энергетике.

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