В ГУР сообщили, сколько "Шахедов" Россия производит ежемесячно: цифра впечатляет

Беспилотник "Шахед".

Агрессорка Россия нарастила производство беспилотников-камикадзе типа "Шахед". Это – до 2 700 единиц в месяц.

Об этом заявил представитель украинского ГУР Андрей Юсов в интервью "Новости.LIVE".

По его словам, сейчас производственные мощности РФ позволяют выпускать в течение месяца до 2 700 дронов типа "Герань-2" – это российское название иранского "Шахеда". Это представляет значительную угрозу для системы противовоздушной обороны, говорит Юсов.

Кроме ударных беспилотников, россияне также производят значительное количество так называемых "обманок" - дронов без боевой части. Такие БПЛА хоть не наносят непосредственного вреда, но заставляют тратить ценные ресурсы на их перехват.

Юсов подчеркнул, что выпускать тысячи "Шахедов" ежедневно Россия технически не способна. Враг в последнее время совершает комбинированные атаки по Украине.

"Мы видим сотни "Шахедов" в комбинированных атаках вместе с ракетами. Массированные удары - это серьезный вызов для наших сил противовоздушной и противоракетной обороны. Это также вызов для наших партнеров, которые должны помогать защищать украинское небо", - подчеркнул представитель ГУР.

Напомним, специалист по системам РЭБ и связи Сергей «Флэш» Бескрестнов сообщил, что войска РФ запускают новые "Шахеды", управляемые с территории России. Эти дроны снабжены камерами и радиоуправлением. Они могут вести разведку и атаковать даже цели в движении.

Известно, что во время атаки ночью 28 августа РФ применила новейшие беспилотники Герань-3. Они обладают реактивными двигателями. Это делает их значительно быстрее и усложняет работу системы противовоздушной обороны ВСУ. Заметим, что у этих сбитых БПЛА специалисты обнаружили иностранные турбореактивные двигатели: чешский PBS TJ40-G2 и китайский SW400 pro.