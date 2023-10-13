В ГУР указали на признаки подготовки Россией новых масштабных ударов по энергосистеме

В последнее время россияне в большинстве своем наносят удары дронами-камикадзе. Зато ракет используется меньше.

Об этом в эфире телемарафона сказал представитель ГУР МО Андрей Юсов

По его словам, это означает, что враг накапливает ракетный арсенал для возможной нанесения ударов по энергетической инфраструктуре позже, когда будет наступление холодов и зимнего периода. Поэтому следует готовиться к повторным атакам на гражданские и критические объекты.

"Это вероятный сценарий. Думать, что маньяк не будет повторять попыток совершать таки террористические атаки этой зимой – оснований никаких нет. Поэтому война продолжается, Украина продолжает борьбу, продолжает освобождение собственных территорий, а это значит, что государство-агрессор может продолжать свои террористические", – подчеркнули в украинской разведке.

Ранее о том, что оккупанты будут пытаться уничтожить нашу энергосистему, сказал украинский лидер Владимир Зеленский.

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