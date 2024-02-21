В ГУР Украины назвали три сильные стороны российских оккупантов: на что нужно обратить внимание

У российских оккупантов есть три сильные стороны, которые они используют. В частности мощный мобилизационный ресурс и демобилизация бойцов.

Об этом в интервью "Интерфаксу" рассказал заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий.

По его словам, одна из основных сильных сторон оккупантов – мощный мобилизационный ресурс. У них нет недостатка для участия в войне. Это связано, прежде всего, с финансовой стороной.

"Финансовый мотив остается основным, особенно в регионах с плохой экономикой, малым количеством рабочих мест и низкими зарплатами. Пакет социальной помощи, который РФ приняла, очень мощный. Среди прочего он включает высокую заработную плату, особенно если военнослужащий выполняет задачи на линии фронта, единовременную помощь от министерства обороны и от местных властей, а также значительные льготы в кредитовании. Кроме того, важный фактор – уголовная ответственность за уклонение от военного учета, за дезертирство, за сдачу в плен. Я уже не говорю о шпионаже и остальных", — рассказал Вадим Скибицкий.

Кроме этого, у россиян есть возможность отводить войска в резерв для пополнения потерь и на отдых, а также перемещать или производить перегруппировку войск с одного направления на другое – это вторая их сильная сторона.

“К примеру приведу Авдеевку. Они снимали войска с Лиманского, Купянского направлений и бросали на Авдеевку. То есть россияне могут бросать резервы на наиболее критичные с их точки зрения направления. И перемещение войск, перегруппировку, они все время отрабатывали во время проведения стратегических учений в РФ, во время проведения других мероприятий оперативной боеподготовки”, — подчеркнул Скибицкий.

И третья сильная сторона – это авиация и господство в воздухе, потому что каждый день противник применяет авиационные бомбы.

"Например, больше всего мы насчитали за один день по Авдеевке было выпущено 75 авиационных бомб, 500 килограммов. Кроме того, вы видите, что каждый день есть нанесение ударов теми же ракетами Х-31, Х-59, управляемыми ракетами по нашим объектам. Прежде всего, россияне пытаются сейчас уничтожить нашу систему противовоздушной обороны, нашу несущую вооружение авиацию и уничтожить нашу аэродромную сеть, чтобы мы не могли использовать свою авиацию. Это сильная сторона, которая на сегодняшний день оказывает очень существенное влияние на поле боя, на ведение боевых действий", — подчеркнул заместитель начальника ГУР МО.

Он также подчеркнул, что у окупантов есть и слабые стороны. Однако называть их нельзя, потому что тогда россияне их поймут и смогут их нейтрализовать.

"Но у них много слабых сторон. Они связаны как с административными вопросами по управлению вооруженными силами, так и с техникой и вооружением", – добавил Скибицкий.

Напомним, что после "мясных штурмов" Авдеевки госпиталь в Севастополе убит ранеными, а тела везут КамАЗами.

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