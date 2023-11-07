В ГУР заинтриговали заявлением после попадания в российский ракетоноситель "Аскольд"

Представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил, что попадание по российскому судну "Аскольд" является работой украинских защитников и заявил, что таких новостей станет еще больше.

Об этом он сказал 7 ноября в эфире телемарафона.

"Прежде всего, это уже такие новости не уникальны. Регулярно продолжается плановая работа Сил безопасности и обороны и отрабатывается военные объекты противника на оккупированных территориях. И в Крыму "бавовна" раздается все чаще, и так и будет. "Аскольд" – прекрасное название историческое, да, но речь идет о военном корабле захватчиков, о носителе "Калибров"... Поэтому уничтожение каждого такого объекта – это очень хорошие новости. И убежден, что их будет больше", — сказал Юсов.

Напомним, Вооруженные силы Украины 4 ноября нанесли ракетный удар по судостроительному заводу "Залив" в Керчи. В результате атаки было повреждено судно-ракетоноситель "Аскольд".

В Сети уже появились фото и видео успешной атаки.

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