В ГУР заинтриговали заявлением после попадания в российский ракетоноситель "Аскольд"

В Главном управлении разведки говорят, что повреждение российского ракетоносителя "Аскольд" — "плановая работа" Сил обороны Украины.
Представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил, что попадание по российскому судну "Аскольд" является работой украинских защитников и заявил, что таких новостей станет еще больше.
Об этом он сказал 7 ноября в эфире телемарафона.
"Прежде всего, это уже такие новости не уникальны. Регулярно продолжается плановая работа Сил безопасности и обороны и отрабатывается военные объекты противника на оккупированных территориях. И в Крыму "бавовна" раздается все чаще, и так и будет. "Аскольд" – прекрасное название историческое, да, но речь идет о военном корабле захватчиков, о носителе "Калибров"... Поэтому уничтожение каждого такого объекта – это очень хорошие новости. И убежден, что их будет больше", — сказал Юсов.
Напомним, Вооруженные силы Украины 4 ноября нанесли ракетный удар по судостроительному заводу "Залив" в Керчи. В результате атаки было повреждено судно-ракетоноситель "Аскольд".
В Сети уже появились фото и видео успешной атаки.
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