Россияне захватят город так же как Авдеевку, когда он будет полностью уничтожен.

Высотный опорный пункт во Часовом Яру является для Украины предметом беспокойства, ведь его захват дает врагу возможность атаковать последние Большие города в Донецкой области, а его потеря только вопрос времени.

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Об этом в интервью The Economist высказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Он заявил, что россияне захватят город так же как Авдеевку, когда он будет полностью уничтожен.

"Конечно, не сегодня завтра, но все зависит от наших резервов и запасов", — заявил Скибицкий.

Он предположил, что Россия действует по своему плану захвата всех территорий Донецкой и Луганской областей, эта задача неизменна с 2022 года.

Кроме того, по мнению представителя ГУР, войска РФ получили задачу "взять что-нибудь" к помпезному празднованию Дня победы в Москве 9 мая, или к визиту российского диктатора Путина в Китай.

От успешности этой задачи будет зависеть, когда и где россияне нанесут следующий удар.

Скибицкий заявил, что проблема В ВСУ очень проста — критическая нехватка оружия и россияне об этом прекрасно знают.

"Они всегда знали, что апрель и май будут для нас тяжелыми", — заявил замглавы ГУР.

Скибицкий добавил, что российская армия уже не является такой высокомерной организацией, какой она была в 2022 году, и сейчас действует как "единый организм, с четким планом и под единым командованием".

Напомним, ранее сообщалось, что кафиры жалуются, что ВСУ массово уничтожают их в районе Часового Яра.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт объяснил тактику россиян у Часового Яра.

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