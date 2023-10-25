В ГУР заявили, что Россия не сможет повторить прошлогодние ракетные обстрелы во время зимы

Россия возобновляет свои запасы ракет, но у нее не удастся вернуться в запасы, которые были в начале 2022 года.

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Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

"Успевают восстанавливать (запасы ракет, — ред.) смотря с чем сравнивать. Если в отношении тех запасов, которые у них были до полномасштабного вторжения, то не успевают. И даже близко не приближаются. Но в целом какое-то определенное количество ракет производится захватчиками." Калибров "больше, "Кинжалов" меньше, но производят", — пояснил Юсов.

Он отметил, что если Россия долгое время не производит ракетные обстрелы, то она накапливает ракетный потенциал для будущих атак.

"И да, мы на пороге нового отопительного сезона. И поскольку государство-террорист никуда не делось, то очевидно, что те удары, которые мы видели прошлой зимой, могут быть повторены", — добавил он.

Вместе с тем Юсов заявил, что у России не получится накопить большое количество ракет.

"Тех запасов ракет, которые у них были до 24 февраля 2022 года, у них нет. И мы видели, когда они могли выпускать по 100 и более ракет за один удар. Сейчас давно такого не наблюдается. Вместе с тем, что мы проговариваем, что риски остаются, это означает, что страна готовится", – подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал информацию, что в январе 2023 года экспредседатель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предлагал нанести удар по большому украинскому городу с помощью космической ракеты-носителя.

Кроме того, мы ранее информировали, что представитель ГУР Андрей Юсов иронически отреагировал на информацию о том, что Рогозин предлагал Путину "устроить" по Украине космической ракетой.

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