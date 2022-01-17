В Хакове таксист сбил собаку и просто поехал дальше (видео 18+)

Раненого пса спасал прохожий.
В Харькове водитель сбил собаку и просто уехал дальше. Увидев, что произошло, на дорогу выбежал прохожий и спас пса.
Видео выложили в телеграмм-канале "Всевидящее око" (видео (18+) можно пересмотреть по ссылке ).
Инцидент произошел на улице Шевченко в Харькове. Авто, белого цвета, не тормозя, сбило собаку, и просто поехало дальше. Пес, судя по всему получивший травму позвоночника, ерзал по дороге, не в состоянии встать на ноги и скулил.
Пса заметил прохожий. Он выскочил на дорогу и, маневрируя между автомобилями, забрал собаку на обочину. О дальнейшей судьбе раненного животного не сообщается.
Оказалось, что автомобиль, сбивший собаку, работает на OnTaxi. После публикации видео компания отреагировала на действия своего сотрудника. В прессслужбе ONTaxi заявили, что готовы оплатить лечение сбитого животного и сейчас занимаются его поисками.
Также виновник происшествия уже снят с линии и заблокирован.
Напомним, что в Польше во время охоты охотник и жертва сменились местами. Олень напал на мужчину, когда тот пытался его застрелить.
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