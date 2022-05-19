В Харьков ежедневно возвращается по две тысячи человек - ОВА

В Харьков ежедневно возвращается по две тысячи человек - ОВА

В Харьков постепенно возвращаются мирные жители, выехавшие из города в начале войны.

Ежедневно в областной центр только поездами возвращается около двух тысяч человек. Кроме того, есть и приезжающие на собственном автотранспорте.

Об этом в интервью "Фокусу" рассказал председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"В феврале — начале марта по Харькову ездило, условно говоря, 30 машин гражданских. Мы все их знали. Сейчас уже видим и пробки, и очереди. Рынки переполнены и так далее. Люди массово возвращаются. Сразу чувствуется, что в городе стало относительно безопасно", – рассказывает глава ОВА.

Возвращаются люди в целом в область, говорит Синегубов. Кроме того, в регионе много внутренне перемещенных лиц. К примеру, в пригороде Харькова, в городе Мерефа, от 10 до 15 тыс. жителей, но сейчас там проживает около 20-25 тыс. человек.

По словам Синегубова, в первые пять дней войны из области железнодорожным транспортом выехало около 700 тыс. человек. Также около полумиллиона жителей уехали автотранспортом.

"Часть населения сейчас мигрирует по области. Многие уже возвращаются в Харьков, продолжается регистрация внутриперемещенных лиц. Люди у нас делятся на несколько категорий: выехавшие за пределы Харькова и Харьковской области; те, кто выехал за границу; люди, которые мигрируют внутри области в поисках более безопасного места", – рассказал глава ОВА.

Как сообщалось, украинские военные вытесняют российских оккупантов в Харьковской области, но около 25% территории до сих пор оккупировано. В настоящее время продолжаются активные боевые действия на севере, северо-восточном, а также на Изюмском направлениях Харьковщины.

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