В Харьков привезли мороженое с опасным ядом: его продают в супермаркетах

В Харьков привезли мороженое с опасным ядом: его продают в супермаркетах

В Госпродспоживчслужбе призвали продавцов немедленно изъять мороженое с продажи.

В Харькове в одном из супермаркетов города продают мороженое, в котором обнаружили етиленоксид — опасный яд, который используют для стерилизации медицинских инструментов.

Об этом сообщили в Госпродспоживчслужбе Харьковской области.

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Так, специалисты в мороженом Mars Wrigley Confectionery, производителем которого является Франция, однако в Украину оно завезено из Румынии, обнаружили этиленоксид. Его добавили в добавку-стабилизатор.

В Госпродспоживчслужбе призвали продавцов немедленно изъять мороженое с продажи.

"Предупреждаем операторов рынка, которые используют в производстве или осуществляют продажу вышеупомянутой продукции, о необходимости изъять ее из продаже сроком не более двух рабочих дней", — говорится в сообщении.

Етиленоксид используют для дезинфекции медицинских инструментов. Это вещество является опасным для человека.

Напомним, в Днепре женщина нашла в мороженом обломок гнилого зуба.

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