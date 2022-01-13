В Харькове 1-летняя девочка проглотила 11 магнитов: медики провели сложную операцию (фото)

Ребенка удалось спасти.

В Харькове 1-летняя девочка проглотила 11 магнитов. Ребенок срочно был госпитализирован.

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Об этом сообщили в Харьковской областной детской больнице №1.

По данным медиков, ребенка госпитализировали в больницу с подозрением на пищевое отравление, однако после диагностики в ее кишечнике обнаружили 11 магнитов, которые между собой соединились и образовали кольцо.

Фото: Харьковская областная детская больница

"Магниты привели к тяжелой хирургической патологии – непроходимости кишечника", – говорится в сообщении.

Медики, чтобы спасти ребенка, провели сложную операцию и удалили магниты. Сейчас девочка поправляется.

Фото: Харьковская областная детская больница

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