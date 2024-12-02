В Харькове 15-летний блогер ради забавы поджег поезд (фото)

В Харькове 15-летний парень, чтобы развлечься, на железнодорожном вокзале открыл самодельным ключом дверь одного из электропоездов и поджег его.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

По информации следствия, инцидент произошел 15 сентября этого года, когда подозреваемый находился на ж/д вокзале в Харькове. Парень, пытаясь развлечься, из хулиганских побуждений с помощью заранее подготовленного ключа открыл дверь одного из электропоездов и проник внутрь.

Использовав зажигалку, подросток поджег вещи, находившиеся в вагоне, что привело к возгоранию. Он снял это на видео и послал его на один из Telegram-каналов, где оно было опубликовано.

Парень устроил пожар на вокзале/Фото: Харьковская областная прокуратура

Парень устроил пожар на вокзале/Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители быстро идентифицировали подростка, который опубликовал видео в Сети. В результате его действий был причинен материальный ущерб, превышающий 700 тыс. гривен. Сейчас решается вопрос выбора меры пресечения.

Под процессуальным наблюдением Новобаварской окружной прокуратуры г. Харькова 15-летнему парню сообщено о подозрении в умышленном повреждении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

Напомним, в Ровенской области во время пожара погибло трое детей, младенца удалось спасти.

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