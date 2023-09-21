В Харькове 16-летний парень избил подругу, зарезал ее ножом, а тело закопал

В Харькове 16-летний парень жестоко убил знакомую девушку. Сначала бил по голове, потом дорезал ножом, а потом закопал. Расследование и суды по делу длились два года.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

"В июне 2019 года парень, находясь у оврага, недалеко от Лысой Горы в г. Харькове, на почве личных неприязненных отношений нанес своей знакомой многочисленные удары по голове. Тогда злоумышленнику было 16 лет. Считая, что причиненных телесных повреждений недостаточно, парень достал нож, который был у него при себе, и нанес им несколько ударов по разным частям тела потерпевшей, после которых девушка умерла. Будучи уверенным, что девушка мертва, парень похоронил ее недалеко от дома, где проживал", — говорится в сообщении.

Суд 26 октября 2021 года признал виновным 18-летнего парня по факту умышленного убийства, совершенного с особой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины), и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы. Также удовлетворен гражданский иск матери потерпевшей о взыскании морального вреда на сумму 1 млн грн.

Сторона защиты не согласилась с указанным приговором и подала апелляционную жалобу, в которой просила снизить срок лишения свободы до 12 лет и уменьшение компенсации морального вреда до 300 тысяч гривен.

Коллегия судей Полтавского апелляционного суда поддержала позицию прокуроров и оставила в силе решение первой инстанции.

Напомним, на Закарпатье дети убили собственную мать.

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