В Харькове 16-летний парень получил химический ожог глаз во время конфликта с ТЦК

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента с участием несовершеннолетнего харьковчанина.
В Харькове 16-летний молодой человек получил химический ожог глаз во время конфликта с работниками ТЦК и СП.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Как сообщил 16-летний юноша, он получил химический ожог глаз во время конфликта с работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки. Подросток отказался от госпитализации.
"Информация о событии внесена в Единый учет. Полиция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства и участников происшествия", — отметили правоохранители.
Более подробной информации об инциденте пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области мужчина с ножом напал на работников ТЦК.
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