В Харькове 16-летний парень получил химический ожог глаз во время конфликта с ТЦК

В Харькове 16-летний молодой человек получил химический ожог глаз во время конфликта с работниками ТЦК и СП.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как сообщил 16-летний юноша, он получил химический ожог глаз во время конфликта с работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки. Подросток отказался от госпитализации.

"Информация о событии внесена в Единый учет. Полиция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства и участников происшествия", — отметили правоохранители.

Более подробной информации об инциденте пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области мужчина с ножом напал на работников ТЦК.

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