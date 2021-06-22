В Харькове 17-летний подросток, который упал с канатной дороги, вышел из комы

Парень может реагировать и кивать головой.

В больнице Харькова вышел из комы подросток, который травмировался при падении с канатной дороги в парке Горького. Он находится в реанимации.

О состоянии 17-летнего парня сообщает "Суспільне".

Через неделю после несчастного случая парень вышел из комы и начал самостоятельно дышать. Об этом журналистам рассказала мать подростка Мария Горская.

"Пока он в реанимации. Его отключили от аппарата, он уже дышит самостоятельно, ест через трубочку", — говорит Мария.

По ее словам, врачи отметили положительную динамику в его состоянии. Парень еще не может говорить, но реагирует и может кивать головой.

"В первый день, когда он поступил, ему сделали трепанацию. Собрали таз на аппарат внешней фиксации. Он пришел в себя, родных и близких узнал. Он дает понять, что сожалеет, что произошло. Я его успокаиваю, говорю: "Ты у нас молодец". он качает головой, что "нет". Я спрашиваю:"что, накосячил"? Он кивает: "Да". То есть он понимает, что произошло, все помнит", — рассказала мать.

По словам женщины, на лечение парня семья ежедневно тратит не менее 5 тысяч гривен, поэтому собирают деньги в соцсетях, в частности в Facebook.

Напомним, что Харькове из кабины канатной дороги прыгнул пассажир. После падения парня переехал микроавтобус.

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