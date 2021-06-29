В Харькове 20-летний парень прыгнул с моста в реку и пережил клиническую смерть

В Харькове 20-летний парень прыгнул с моста в реку и пережил клиническую смерть

Медикам удалось реанимировать парня.

В Харькове отдых на воде для 20-летнего парня закончился несчастным случаем. В результате ныряния в реку с моста он получил тяжелые травмы и пережил клиническую смерть.

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Об этом сообщает Харьковский областной центр экстренной медицины и медицины катастроф.

Происшествие произошло вчера, 28 июня, в Харькове. До скорой позвонил парень и сообщил, что его друг неудачно прыгнул с моста и травмировался.

"Этот приыжок едва не закончился трагедией — прыгнув в незнакомом месте, мужчина получил тяжелые травмы и чуть не утонул. В результате полученных травм произошло клиническая смерть. К счастью, молодого человека удалось вернуть к жизни, благодаря проведению бригадой ЭМП 307 реанимационных мероприятий на месте вызова. Пострадавшего госпитализировали в лечебное учреждение", — рассказали в Центре.

Медики напомнили, что нырять в воду можно только там, где для этого достаточная глубина и купаться в специально предназначенных для этого местах.

Напомним, что во Львовской области произошел несчастный случай на воде. В результате купания в озере утонул 11-летний мальчик.

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