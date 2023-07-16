В Харькове 20-летний парень убил всю свою семью: после того он угнал авто и совершил смертельное ДТП (фото)

В Харькове задержали 20-летнего парня, который угнал авто и совершил смертельное ДТП. Впоследствии оказалось, что он убил всю свою семью – сестру, мать и отчима.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

16 июля в полицию поступило обращение о угоне авто Daewoo Lanos. Впоследствии стало известно, что на улице Гвардейцев Широнинцев этот транспорт совершил смертельное ДТП. Полиция задержала подозреваемого. Это – 20-летний местный житель.

Авто, которое угнал подозреваемый / Фото: Пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области

В ходе расследования правоохранители установили, что 20-летний мужчина убил всю свою семью. Это мать, сестра и отчим. Обстоятельства и подробности расправ устанавливаются. Полиция задержала подозреваемого.

Подозреваемый убийстве своей семьи / Фото: Пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области

"Злоумышленник задержан. Открыто уголовное производство по статье об убийстве. Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины", — продолжается следствие.

Подозреваемый в убийстве в Харькове / Фото: Пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области

Напомним, полицейские задержали 33-летнего мужчину по подозрению в убийстве женщины. Его разыскали в Николаеве, где он скрывался.

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