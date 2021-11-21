В Харькове 24 офицера-выпускника станут специалистами по Bayraktar

В Харькове 24 офицера-выпускника станут специалистами по Bayraktar

Молодые офицеры недавно вернулись из Турции, где проходили подготовку на соответствующих курсах.

В Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба прошел выпуск офицеров летного факультета.

Об этом говорится в сюжете "Военного телевидения".

24 лейтенанта-выпускника закончили 4 курс со степенью высшего образования "бакалавр". Двое из них получили диплом с отличием, еще двое имеют боевой опыт в ООС.

Выпускники займут офицерские должности в частях беспилотной авиации Воздушных сил ВСУ. Они станут специалистами по управлению и обслуживанию Bayraktar. Молодые офицеры недавно вернулись из Турции, где проходили подготовку на соответствующих курсах.

"Это уже не роскошь, а необходимость. И если мы хотим вести разговор о независимости и неприкосновенности границ, то эти выпускники будут эффективно использовать то оружие, которое им доверит государство. Они готовы к этому", – сказал исполняющий обязанности начальника университета Виталий. Тюрин.

А 13 января 2022 года в Турцию отправится новая группа курсантов, которая начнет подготовку по Bayraktar.

Напомним, 26 октября, в зоне проведения ООС на Донбассе турецкие ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar впервые задействовали для уничтожения вражеской артиллерии, которая обстреливала поселок Гранитное Донецкой области.

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